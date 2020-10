Segelflieger beenden Saison in Bad Berka

Mit einem Ziellandewettbewerb beendeten die Segelflieger in Bad Berka am vergangenen Wochenende ihre diesjährige Saison. Aufgabe war es, das Segelflugzeug in einem festgelegten Bereich von fünf Metern aufzusetzen. Die geringe Windgeschwindigkeit forderte präzise Anflüge und erste zu kurze Landungen. Das bedeutete für die Betroffenen die Disqualifikation. Die Plätze eins bis drei belegten Wolfgang Böhme, Sophia Dienst und Sven Büchner. Nun steht für die Flugtechnik am Hexenberg die Winterwartung an. Die Segelflugzeuge kommen in die Werkstatt, werden gesäubert, gewachst und, wenn nötig, repariert. Die nächste Saison startet Anfang April.