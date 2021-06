Selbstpflücker-Erdbeeren jetzt auch in Hohenfelden

Hohenfelden. Ein privates Feld zum Selbstpflücken für jedermann feierte am Wochenende seinen erfolgreichen Start.

Nicht nur in Umpferstedt, sondern auch in Hohenfelden gibt es neuerdings Erdbeeren zum Selbstpfücken. In Sichtweite des Freilichtmuseums am Eichenberg hat die einheimische Familie Zapfe im letzten August ein Erdbeerfeld angelegt.

Auf rund einem Hektar wachsen fünf Erdbeersorten mit unterschiedlicher Reifezeit. Bereits zur Freigabe am Wochenende stürmten viele Besucher das Feld. Bezahlt wird beim Verlassen, Autofahrer können ihre Fahrzeuge gleich nebenan auf dem öffentlichen Parkplatz abstellen.