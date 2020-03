Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

SOS-Familienzentrum startet virtuelle Angebote

Weimar. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des SOS-Familienzentrums in der Lincolnstraße hat seine Angebote auf der Internet-Seite deutlich ausgeweitet. Damit will sie helfen, mit der ungewohnten Situation umgehen zu können, dass die meisten Weimarer Kinder derzeit nicht in Schulen, Kindergärten und Horten betreut werden können. "Die gegenwärtige Situation fordert uns alle heraus: Den ganzen Tag zu Hause zu sein, vielleicht verbunden mit Sorgen über die eigene wirtschaftliche Lage, mit Fragen zur Gesundheit und dann noch mit einem oder mehreren Kindern", schreibt das Zentrum zum Hintergrund.

Online bietet es daher unter anderem kleine Videobotschaften, eine leicht umsetzbare Bastelidee, Vorschläge für Spiele sowie und Geschichten.Doch es will nicht nur virtuell Tipps, Tricks und gute Laune vermitteln. Ausgedacht haben sie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter darüber hinaus eine wöchentlich wechselnde Mitmach-Aktion, die trotz der Kontaktbeschränkungen stattfinden kann und sich leicht mit einem Spaziergang verbinden lässt. Immer am Montag ab 14 Uhr gibt es ab dem 30. März eine neue Abhol-Überraschung für Kinder: Vor der Tür finden sie Mitmach-Kisten, die sie mitnehmen und den Inhalt zu Hause entdecken dürfen. Die Kisten stehen dort, so lange der Vorrat reicht, teilte das Zentrum mit. Spenden dafür seien willkommen und können in den Briefkasten eingeworfen werden. Für ernstere Fragen bietet das Zentrum eine telefonische Sprechstunde mit den pädagogischen Mitarbeiterinnen an. Anmeldung unter 03643/493440 montags bis donnerstags 10 bis 12 und 13 bis 15 Uhr sowie freitags 11 bis 12 Uhr. red

www.sos-kinderdorf.de/beratungsund-familienzentrumweimar