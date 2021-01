Sparkasse plant weiter Kürzungen

Im Weimarer Netz der Sparkasse, wie hier am Graben, sieht das Unternehmen derzeit keine Veränderungen vor.

Weimar. Spätestens bis zum Jahr 2024 will die Sparkasse Mittelthüringer ihr Filialnetz umstrukturieren. Das betonte Pressesprecher David Maisel auf Anfrage unserer Zeitung. Dazu gehört, dass sie die Standorte mit Personal in ihrem Arbeitsbereich von 30 auf 25 verringert.

Während das Weimar, wo zuletzt trotz heftiger Kritik das Schöndorfer Beratungscenter geschlossen wurde, nach den jetzigen Plänen nicht betrifft, soll die Filiale in Apolda-Nord auf Selbstbedienung umgestellt werden. In Kranichfeld und Blankenhain würden die Beratungscenter zwei oder drei Tage in der Woche besetzt sein und sonst nur zur Selbstbedienung geöffnet haben.

Aktuell betreibt die Sparkasse Mittelthüringen in Weimar das Regional- sowie vier Beratungscenter, wo inklusive des Personals in internen Bereichen 104 Mitarbeiter beschäftigt seien. Im Kreis sind es 34 Mitarbeiter im Regionalcenter und den derzeit noch fünf Beratungscentern, hieß es auf Anfrage unserer Zeitung.

Im Geschäftsjahr 2020 haben die Sparkasse Mittelthüringen und ihre Stiftung eigenen Angaben zufolge in Weimar mit 328.000 Euro 92 Projekte unterstützt sowie mit 214.000 Euro 101 Vorhaben im Weimarer Land. Die Bandbreite reichte von Hoch- über Alltagskultur wie Fasching bis zu Sport und Sozialem.