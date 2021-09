Spaß für die Jüngsten an ihrem Feiertag in Weimar

Weimar. Überblick über die besonderen Angebote zum 20. September von Freibad über Zeitreise bis zum Kinderfest.

Viele Einrichtungen bieten zum Kindertag Besonderes an:

Freibad Es bleibt eigens Montag geöffnet. Wie in der Halle gilt 9 bis 18 Uhr freier Eintritt bis 15 Jahre und Ermäßigungsberechtigte.

TLZ-Newsletter für Weimar Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Stadtmuseum Bereits am Sonntag ab 15 Uhr bietet es eine Familienführung in der stadtgeschichtlichen Ausstellung. Für Kinder (Eintritt frei) gibt es 16 Uhr bei „Zeichnen in der Ausstellung“ sowie einen Bastelbogen nach historischen Originalen aus der Spielzeugsammlung.

Museum für Ur- und Frühgeschichte In der Dauerausstellung können Kinder am 20. September alte Techniken ausprobieren, so per Reibmühle Mehl mahlen, mit steinzeitlicher Technik Muschelketten schleifen oder mit alter Technik eigenen Schmuck aus Metall herstellen.

DNT Beethoven lernen Kinder ab 5 Jahre Montag ab 16 Uhr mit der Staatskapelle (Leitung Stefanos Tsialis) beim Familienkonzert „Ich bin doch nicht taub!“ im Großen Haus kennen – neben seiner Musik auch seine Eigenarten und Launen (Karten online/Theaterkasse).

Legefeld Rund ums Vereinshaus gibt es Montag ab 14 Uhr beim Kinderfest diverse Stationen, Kutschfahrten, Hüpfburg, Glücksrad, Kinderschminken sowie einen Tag der offenen Tür im Jugendclub.

Lesen Sie hier mehr Beiträge aus: Weimar.