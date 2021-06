Spende für Besuche bei Weimarer Familien mit Babys

Weimar. Die Weimarer Soroptimistinnen unterstützen die Willkommens-Aktion des Gesundheitsamtes.

Mit 300 Euro unterstützt der Weimarer Soroptimist-Club die Besuche bei jungen Familien, die das Gesundheitsamt im Juni nach einjähriger pandemiebedingter Pause wieder aufgenommen hat. Mit den Baby-Willkommensbesuchen möchte die Stadt die neuen Erdenbürger begrüßen und den Familien von Anfang an bestmögliche Unterstützung bieten.

Das Geld ist als Aufwandsentschädigung für die vier ehrenamtlich engagierten Frauen gedacht, die die Besuche durchführen. „Gerade der Alltag in der Corona-Zeit mit seinen Risiken, Ängsten und Einschränkungen des öffentlichen Lebens stellte Familien in den vergangenen Monaten vor große Herausforderungen. Somit freuen wir uns sehr, dass die Besuche wieder angeboten werden können“, betonte der Weimarer Club.

Bei den Besuchen zu Hause erhalten Eltern Infos über Angebote rund um die Geburt und das erste Lebensjahr sowie kleine Geschenke. Zudem würden sie bei Problemen beraten und in passende Angebote vermittelt. „Auch wenn die Einwerbung von Spenden in den letzten Monaten erschwert war, bemühen sich die Clubmitglieder weiterhin, Geld zu sammeln, Veranstaltungen zu planen und Projekte zu finden, bei denen Frauen, Kinder oder auch Familien geholfen werden kann“, so der Club.

Weitere Informationen online unter: clubweimar.soroptimist.de