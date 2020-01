Spielplatzbau in Regie der Eltern

Es ist kein einzelner Verein, in dem sie sich über das gewöhnliche Maß hinaus einbringt. Heidrun Ullrich aus dem kleinen Blankenhainer Ortsteil Meckfeld ist der „allumfassende Kümmerer“, den sich ein Dorf nur wünschen kann – in der Nachbarschaftshilfe, bei Putzaktionen und beim Organisieren von Festen. Die Meckfelder dankten es der 73-Jährigen, indem sie sie für die Verleihung der Blankenhainer Ehrennadel vorschlugen. Traditionell im Rahmen des städtischen Neujahrsempfanges übergab die Erste Beigeordnete, Christine Widiger, am Dienstagabend im Schloss diese Auszeichnung.

Dass die Lindenstadt diesmal lediglich eine einzige verdiente Bürgerin würdigte, war keineswegs einem neuen Sparkurs geschuldet. Den Bürgermeister hatte im Vorfeld nur dieser eine Vorschlag erreicht. „Das soll die Entscheidung für Frau Ullrich aber nicht schmälern. Ich bin mir sicher, dass sie der Stadtrat auch aus einem größeren Kreis von Kandidaten ausgewählt hätte“, sagte Jens Kramer schon vorab.

Mehr Bürgerbeteiligung als bei den Vorschlägen für die Ehrennadel erhofft sich Kramer in diesem Jahr, um Blankenhains Integriertes Stadtentwicklungskonzept auf den Weg zu bringen. In einer ersten Einwohnerversammlung sowie übers Amtsblatt und auf der eigenen Website versuchte die Stadt bereits auszuloten, in welche Richtung die Blankenhainer ihre Stadt insbesondere entwickelt sehen wollen.

Um die Ideen zu bündeln und in die konkrete Planung einzusteigen, solle eigens ein 25-köpfiger Beirat gebildet werden. Auch hier warb Kramer für die Mitarbeit. Denn neben sechs Mitgliedern aus dem Stadtrat solle das Gremium mit denen besetzt werden, die das Stadtentwicklungskonzept täglich betrifft: mit Bürgern, die das Leben in Blankenhain abbilden – etwa mit Vertretern der Vereine, der Jugend, der Senioren, aus dem sozialen Bereich und auch aus der Wirtschaft.

Wie bürgerliches Engagement funktioniert, zeigte sich 2019 in Blankenhain vielfach. So hatte Kramer unter anderem den 201 freiwilligen Helfern zu danken, die im „Superwahljahr“ in den Wahlvorständen tätig waren. Adressaten des Dankes waren ebenso die Feuerwehren, die im Vorjahr 90 Einsätze leisteten. Nicht zuletzt kam das gemeinschaftliche Anpacken auch dem Nachwuchs zugute. So entstanden im Blankenhainer Wohngebiet vor dem Buckel sowie in den Ortsteilen Niedersynderstedt, Tromlitz und Schwarza neue Spielplätze in Eigeninitiative von Eltern und ehrenamtlichen Mitstreitern. Auch die Stadt will hier mitziehen und die Arbeiten auf dem Spielplatz am Ententeich zum Abschluss bringen. Die jungen Blankenhainer revanchierten sich bereits im Vorjahr dafür mit der Premieren-Putzaktion „Machen statt meckern“.

Als Erfolgsmodell erwies sich im Vorjahr auch die Finanzpolitik der Lindenstadt. Erstmals seit über 25 Jahren konnten die Blankenhainer 2019 mit einem Haushalt arbeiten, den die Stadt aus eigener Kraft ohne zusätzliche Hilfe des Landes ausgeglichen hatte. Die kommunale Schuldenlast sank von Ende 2018 bis Ende 2019 nochmals um rund 700.000 Euro auf nun 13,3 Millionen Euro. Im Jahr 2008 hatte das Minus noch nahe an der 50-Millionen-Marke gelegen.