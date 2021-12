Für den 7. Dezember hat Ines Bolle (rechts) zur letzten Sprechzeit in diesem Jahr nach Oberweimar eingeladen.

Sprechstunde in Oberweimar-Ehringsdorf am Steinbrückenweg oder per Telefon

Oberweimar. Ortsteilbürgermeisterin Ines Bolle bietet am 7. Dezember letztmalig in diesem Jahr Sprechzeit für Bürger an.

Die letzte Ortsteil-Sprechstunde in diesem Jahr bietet die Ortsteilbürgermeisterin von Oberweimar-Ehringsdorf, Ines Bolle (Grüne), am Dienstag, 7. Dezember, an. Interessierte finden sie von 17 bis 18 Uhr im Ortsteilbüro, Steinbrückenweg 5. Der Zutritt sei nur nach 2G-Regel möglich. Um Voranmeldung unter Telefon: 03643/494399 oder info@ortsteil-owe.de wird gebeten. Zudem sei während der Sprechzeit auch ein Telefon-Kontakt möglich.