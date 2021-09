Stabile Corona-Zahlen in Weimar und im Weimarer Land

Weimar. Gesundheitsämter meldeten zuletzt 13 neue Fälle in der Region und das RKI fast gleichbleibende Werte.

Insgesamt 13 neue Corona-Infektionen haben die Gesundheitsämter in der Region registriert, darunter 7 in Weimar und 6 im Weimarer Land. In Weimar blieb es angesichts von 7 Genesenen dabei, dass 67 Menschen als aktuell infiziert gelten. Im Weimarer Land sind es jetzt 80 (+6). In Quarantäne sind 155 (+6) Weimarer sowie 74 Kreisbewohner. Laut RKI blieben die Sieben-Tage-Inzidenzen nahezu stabil: Weimar 53,66 (Vortrag 52,12) aus, Kreis 25,6 (24,3).

