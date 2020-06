In Stadt und Kreis ist die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen gleich geblieben. Seit 28. Mai wurden in Weimar 50 Tests durchgeführt.

Stadt verlängert Einschränkungen bis zum 30. Juni

Die Stadt Weimar verlängert ihre beschlossenen Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie bis zum 30. Juni. Das besagt eine neue Allgemeinverfügung. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Demnach bleibt es vor allem bei der Pflicht, im öffentlichen Nahverkehr, in medizinischen und gastronomischen Einrichtungen sowie in Geschäften eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen. Dies gilt auch für das Personal in Bäckereien, Fleischereien und in der offenen Lebensmittelausgabe.

In Stadt und Kreis blieb im Vergleich zu Dienstag am Donnerstag die Zahl der bestätigten Infektionen stabil (68/73), in Weimar gibt es so aktuell drei Infizierte. In Quarantäne sind 25 Weimarer (-6), weitere zwölf der insgesamt bisher 1638 Betroffenen konnten sie verlassen. Seit 28. Mai haben Stadt und Klinikum 50 Tests durchgeführt. Im Kreis ist zurzeit niemand – per Test bestätigt – aktiv krank. Gleich geblieben ist mit elf auch die Zahl der Menschen in Quarantäne.