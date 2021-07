Ständchenrunde durch Gaberndorf

Gaberndorf. Traditionverein Amicitia Gaberndorf lädt Sonntag zum Frühschoppen

Das Dorf am Südhang des Ettersberges feiert Kirmes. Noch nicht wieder so, wie man es jahrelang gewohnt war. Aber so, wie es der Traditionvereins Amicitia Gaberndorf leisten kann.

So treffen sich Mädels und Burschen am Sonnabend um 9 Uhr, um zu einer Ständchenrunde durch das Dorf aufzubrechen. Der Regen wird dann abgezogen sein und so mancher eine Bemerkung darüber machen, dass sie am Freitag keine Fichten durch die Fluten den Hang hinauf tragen mussten. Für die musikalische Begleitung sorgen Musikanten von BfL.

Die Runde ist traditionell auch eine soziale Bestandsaufnahme: Was gibt es Neues im Dorf? Wer ist gekommen, wer gegangen? Wie ist es den Gaberndorfern ergangen?

Der Kirmessonntag führt zurück zum Ursprung des Festes und beginnt 9 Uhr mit einem Gottesdienst zur Kirchweih. Der Frühschoppen auf dem Sportplatz ist im Anschluss den Familien gewidmet. Auf die Kinder warten unter anderem Hüfburg und Zuckerwatte. Im „Lattenknaller“ ist das Team auf viele Gäste vorbereitet. Und „Popstore“ liefert dazu die passenden Klänge.