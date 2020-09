Weimar. Die Stadt fällt in dieser Woche in Weimar-West fünf Bäume, weil ihre Standsicherheit nicht mehr gewährleistet ist.

Im Bereich der Fußgängerachse Warschauer Straße in Weimar-West müssen fünf Mehlbeeren gefällt werden. Das teilte die Stadtverwaltung mit. Die Bäume wirken dem ersten Anschein nach zwar vital, seien allerdings nicht mehr ausreichend im Boden verankert, heißt es in der Begründung der Fällaktion, die am Montag, 28. September, beginnt. Die Standsicherheit sei nicht mehr gegeben. Die Fällungen werden vom Kommunalservice für die 40. Kalenderwoche eingeplant. Wie es in der Mitteilung weiter heißt, werden Ersatzpflanzungen im Zusammenhang mit den Baumaßnahmen zur Errichtung eines Bolzplatzes und der Neugestaltung des Weges auf dem Lärmschutzdamm von der Eisernen Brücke bis zum Bahnübergang Florian-Geyer-Straße stattfinden.