Startschuss für Befragung zur Mobilität

In die nächste Phase geht die Vorarbeit in Weimar für das vom Bund geförderte Projekt „MobilitätsWerkStadt 2025“. In Kooperation mit der Professur Verkehrssystemplanung unter Leitung von Professor Plank-Wiedenbeck von der Bauhaus-Uni wurde für „Weimar Nachhaltige Mobilität“ eine Online-Bürgerbeteiligung erstellt.

Die Stadt hat daher alle Interessierten aufgerufen, sich an der Befragung zum Thema „Mobilität in der Weimarer Innenstadt“ zu beteiligen. Teilnehmen können daran alle, die in Weimar wohnen und leben beziehungsweise sich zum Beispiel dienstlich regelmäßig in Weimar aufhalten. Bei der Befragung können Verbesserungswünsche oder Veränderungsvorschläge für die Innenstadt konkret geäußert werden. Die Teilnahme dauere maximal 10 Minuten und sei bis zum 14. Oktober möglich. Im Anschluss an die Befragung sind Workshops geplant, zu denen es beim Absenden der Antworten Informationen gibt.

https://stadt.weimar.de/wenamo/