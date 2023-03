Startschuss für Saison-Beete am Holzdorfer Kreuz in Weimar

Holzdorf. In Holzdorf nehmen am 1. April mehr als 20 Saisongärtner die Arbeit auf ihren Mietparzellen auf. Einige wenige sind noch zu haben.

Mehr als 20 Saisongärtner beginnen am 1. April mit der Arbeit auf ihrer Mietparzelle in Holzdorf. Um 11 Uhr erhalten sie ihre Parzelle und können dann direkt lospflanzen und säen. Viele von ihnen waren bereits in den Vorjahren dabei, aber auch neue Saisongärtner stehen in den Startlöchern. Die meisten von wollen eine kleine Parzelle mit 50 Quadratmetern nach eigenen Wünschen gestalten und bewirtschaften. Die ambitionierteren Gärtner haben laut der Landgut Weimar eG Parzellen von 100 sowie 150 Quadratmetern reserviert. Einige ganz wenige freie Flächen sind noch verfügbar (Kontakt unter saisonbeet@heimische-landwirtschaft.de). Initiiert wurde das Saisonbeet im Jahr 2021 vom Landgut und der Initiative Heimische Landwirtschaft.