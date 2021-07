Steffen Dittes steht in Weimar Rede und Antwort

Weimar. Seine nächste Bürgersprechstunde in Weimar hält Steffen Dittes am Montag, 26. Juli, ab.

Rede und Antwort steht der Landtagsabgeordnete Steffen Dittes (Linke) am Montag, 26. Juli, von 13 bis 16 Uhr in der Marktstraße 17. Wer Fragen zu den aktuell turbulenten Ereignissen in der Landespolitik hat oder über ein politisches Problem in Weimar sprechen will, kann gerne zur Bürgersprechstunde kommen. Zur besseren Planung wird um Anmeldung gebeten.

wahlkreis@steffen-dittes.de oder unter Telefon: 0157/59 46 98 33