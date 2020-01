Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora sucht Direktor

Der künftige Direktor oder die künftige Direktorin der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora wird zugleich eine Professur an der Uni Jena innehaben. Der bisherige Direktor Volkhard Knigge, Jahrgang 1954, der nun kurz vor der Pensionierung steht, ist Inhaber des Lehrstuhls für Geschichte in Medien und Öffentlichkeit. Auf Anfrage dieser Zeitung hieß es an der Uni: Mitte Januar sollten Fakultät und Präsidium entschieden haben, an wen der Ruf ergeht. Im Februar könnte dann der Senat entscheiden. Danach kann der Präsident der Uni Jena den Ruf erteilen. Erst wenn der Kandidat oder die Kandidatin den Ruf angenommen hat, wird sich die Uni zur Person äußern, heißt es.

Knigge wird noch an der Spitze der Gedenkstätte stehen, wenn im April der 75 Jahre zurückliegenden Befreiung der Konzentrationslager Buchenwald und Mittelbau-Dora gedacht wird. Ob dann die Nachfolge bereits personell untersetzt sein wird, lässt sich aktuell nicht sagen. Das Ziel in der Kürze der Zeit zu erreichen, gilt unter Hochschulkennern aber als sehr sportlich, wie im Gespräch mit dieser Zeitung geäußert wurde.

