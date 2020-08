Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Stipendien für junge Talente

Begabte Kinder und Jugendliche können sich bis zum 31. August bei der Sparkassenstiftung Weimar-Weimarer Land in den Bereichen Sport und Kultur um ein Stipendium 2021 bewerben. Mit einer finanziellen Unterstützung von bis zu 1800 Euro je Stipendiat fördert die Sparkassenstiftung junge Menschen mit herausragenden Leistungen und überdurchschnittlichem Engagement befristet auf ein Jahr. Die Bewerber sollten nicht älter als 18 Jahre sein und ihren Hauptwohnsitz in Weimar oder im Kreis Weimarer Land haben. Seit 2011 konnten 57 Stipendiaten mit rund 99.600 Euro unterstützt werden. In diesem Jahr werden weitere sechs junge Menschen mit Stipendien in Höhe von insgesamt 10.800 Euro gefördert.

www.sparkassenstiftung-weimar.de