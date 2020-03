Studierende schicken Videos, damit „Liszt“ nicht verstummt

„Unsere Hochschule soll nicht verstummen“, forderte Christoph Stölzl, Präsident der Hochschule für Musik „Franz Liszt“ Weimar, die Studenten auf, Mutmachvideos einzusenden. „So kann Musik auch weiterhin Menschen verbinden“, begründet Stölzl. Mehrere kurze Musikvideos sind bereits eingetroffen, drei von ihnen wurden bereits veröffentlicht und sind auf Facebook zu sehen und zu hören. •„Alle aktuellen Infos im Corona-Liveblog“

Auch die Liszt-Hochschule sieht sich durch die Corona-Krise vor eine nie erlebte Herausforderung gestellt. Täglich um 11 Uhr besprechen die Mitglieder des Krisenstabs sich in einer Videokonferenz. Die meisten von ihnen arbeiten im Homeoffice. Dabei war am Dienstag die Situation der Lehrbeauftragten erneut Thema. „Sie trifft diese Situation auch finanziell hart“, weiß der Hochschul-Präsident. Derzeit prüfe die Hochschule deshalb alle Möglichkeiten zu ihrer Unterstützung.

Noch geht man an der Musikhochschule von einem Start der Vorlesungszeit am 4. Mai aus. Die Hochschulleitung sei sich bewusst, „dass uns ein verschobener Semesterstart vor große Herausforderungen stellen wird“. Gleichwohl sei man sicher, Lösungen zu finden, um den Lehrbetrieb organisatorisch und inhaltlich abzusichern, ermutigt Stölzl in seinem jüngsten Brief die Lehrenden. Besonders wichtig erscheine es derzeit, dass „alle den engen Kontakt zu unseren Studierenden halten, sie zu unterstützen und ein Ohr für ihre Fragen und Sorgen in Bezug auf ihr weiteres Studium zu haben“. Durch Übehinweise, Literaturempfehlungen, fachlichen Austausch sollten die Lehrenden ihre Schüler und Studierenden durch diese schwere Zeit begleiten. Professor Stölzl ruft dazu auf: „Nehmen sie Kontakt auf, geben sie Hausaufgaben auf, tauschen sie sich aus, experimentieren sie mit Online-Formaten und begleiten sie ihre Studierenden damit so gut es geht aus der Ferne. Nur auf diese solidarische Weise schaffen wir es, die Studierenden jenseits des zur Zeit nicht möglichen regulären Semesterbetriebs zu unterstützen“.

Die Hochschulleitung begrüße es ausdrücklich, dass viele Lehrende sich „jetzt verstärkt Gedanken über die Nutzung innovativer Lehrformate aus dem Bereich der digitalen Lehre“ machen. Das könne ein guter, in die Zukunft weisender Nebeneffekt ein. Die Liszt-Hochschule lebe von der Präsenzlehre in Kombination mit dem Selbststudium. Wie Christoph Stölzl weiter ausführt, sei die Hochschule noch nicht so ausgestattet, um selbst geeignete Lehrveranstaltungsformen digital anbieten zu können. Aber sie arbeite aktuell intensiv an Lösungen und an der Bereitstellung von Informationen speziell zur Lernplattform Moodle.