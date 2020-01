Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Stummfilm von Hitchcock mit Live-Musik

Dass Alfred Hitchcock zu Beginn seiner Karriere auch zehn Stummfilme drehte, ist wenig bekannt. Das Lichthaus Kino zeigt am morgigen Sonntag, 25. Januar, 19 Uhr, seinen dritten Film, für den er auch das Buch schrieb: „The Lodger“ von 1927 erzählt die Geschichte eines Frauenmörders, der im nebligen London sein Unwesen treibt. Ein absehbares Opfer ist Daisy, bei deren Eltern sich ein bizarrer, aber attraktiver Untermieter einmietet. Der dritte der zehn stummen Hitchcock-Filme gilt als der erste echte-Hitchcock. Ein Meisterwerk des Kriminalfilms und Vorläufer des Film noir. Live vertont von Richard Siedhoff am Klavier im Lichthaus-Kino, Am Kirschberg 4.