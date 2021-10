Sturmtief "Ignatz": Bäume stürzen auf Straßen - Feuerwehr im Einsatz

In Ramsla (Landgemeinde Am Ettersberg, Weimarer Land) drohte ein Baum am Ortsausgang in Richtung Weimar in einen Garten zu stürzen. Die Feuerwehr rettete bei ihrem Einsatz u.a. die Kaninchen des Gartenbesitzers vor der "Obdachlosigkeit".

Foto: Michael Grübner