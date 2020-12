Suche nach verschwundenem Jagdhund bei Wittersroda

Wittersroda. „Unkas“ kam bei einer Ansitz-Drückjagd am Mittwoch im Südzipfel des Weimarer Landes abhanden.

Um Hinweise zu einem vermissten Jagdhund hat das Forstamt Bad Berka gebeten: Der anderthalbjährige Rüde „Unkas“, Rasse Deutsch-Wachtel, ist seit einer Ansitz-Drückjagd am Mittwochvormittag im Revier zwischen Lengefeld, Wittersroda, Reinstädt und Neckeroda verschwunden.

Das Tier mit braun-weißem Fell trägt eine orange Sauen-Schutzweste, auf der sein Name und die Handynummer des Hundeführers aufgedruckt sind. Seine Chip-Nummer lautet 276093410019480. Er trug ein Navigationsgerät am Halsband, dessen letztes Signal aus einem kleinen Waldstück unweit von Wittersroda kam. Es könne nicht ausgeschlossen werden, so das Forstamt, dass jemand den Sender manuell ausgeschaltet habe.

Bei Deutsch-Wachtel handele es sich um eine strikte Jagdhund-Rasse, „keinesfalls geeignet als Familienhund oder für Zwingerhaltung“, so das Forstamt weiter.

Hinweise an: 0172-3480116