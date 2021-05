In der Kneippanlage am Goethebrunnen haben Bad Berkas Bürgermeister Michael Jahn (vorne) und der Vorsitzende des Kneippvereins, Norbert Naperkowski, die diesjährige Kneippsaison bereits eröffnet.

Symbol-Spatenstich am Kneipp-Geburtstag in Bad Berka

Bad Berka. Am 200. Geburtstag von Sebastian Kneipp gibt Bad Berka den Startschuss für die Einrichtung eines Kneipp-Parcours.

Die große Jubiläumsfeier muss noch warten. Dennoch wollen die Stadt Bad Berka, ihr Kneipp-Verein und die Median-Kliniken am kommenden Montag, 17. Mai, den 200. Geburtstag des Gesundheitspfarrers Sebastian Kneipp nicht ungewürdigt verstreichen lassen. Gemeinsam vollziehen sie auf der Bienenwiese am Bad Berkaer Erlenweg den symbolischen Spatenstich für den zukünftigen Kneipp-Parcours. Ein kleines Erfolgserlebnis feierten Kneippvereinschef Norbert Naperkowski, Bürgermeister Michael Jahn und Eltern aus dem Kurstädter Kneipp-Kindergarten „Sonnenhöhe“ bereits am Freitag. Nach ihrer Radio-Quizwoche beim „Morgenhahn“ von MDR Thüringen konnten sie 300 Euro einstreichen. Diese sollen den Plan verwirklichen helfen, dem Kindergarten zum eigenen Kneipp-Becken zu verhelfen.