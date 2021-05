Tag der Befreiung in Apolda: Eisenbrand ruft zum Dialog auf

Gedenkveranstaltung zum Tag der Befreiung am Denkmal für die Opfer des Faschismus in der Bahnhofstraße in Apolda.

Apolda. Gedenkveranstaltung am OdF-Denkmal in Apolda. Bürgermeister warnt vor wachsendem Einfluss „Ewiggestriger“.

Gut zwei Dutzend Personen haben sich am Samstagmorgen am Denkmal für die Opfer des Faschismus in Apolda versammelt, um dem Tag der Befreiung zu gedenken. Die Stadt Apolda, der Prager-Haus-Verein sowie die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes Weimar-Apolda hatten zur gemeinsamen Veranstaltung eingeladen. Ein Kranz, Sträuße und Blumen wurden niedergelegt und Stadtoberhaupt Rüdiger Eisenbrand (parteilos) und Peter Franz, Geschäftsführer des Prager-Haus-Vereins hielten Reden.

Letzterer erinnerte zum nunmehr 76. Jahrestag der Befreiung an die vielen Opfer der Nazi-Diktatur, die auch in Apolda zu beklagen waren. Über einige sei heute viel bekannt, doch es gäbe auch Schicksale, die auch heute noch auf ihre Aufarbeitung warteten. So erinnerte Peter Franz an die „noch unbekannte, mindestens zweistellige Gesamtzahl von Kranken und Behinderten Apoldas“, die vergast wurden.

Erste Juden aus Apolda am 10. Mai 1942 deportiert

79 Jahre ist es her, als am 10. Mai 1942 wurden die ersten 15 Juden aus Apolda zusammen mit 1000 weiteren Personen in ein polnisches Ghetto gebracht wurden. Endziel der Deportation war ein Vernichtungslager. Die Geschichte der Stadt lehrte, es sollten nicht die letzten Personen jüdischen Glaubens sein, die dem Naziregime zum Opfer fielen. Nur die wenigsten überlebten oder konnten fliehen.

Sicherlich hätten viele Deutsche 1945 den 8. Mai noch nicht als das empfunden, als was ihn die Deutschen heute sehen, so Rüdiger Eisenbrand. Mit Hinblick auf das Leid, was das Deutsche Reich über die Welt brachte, könne der Gedenktag aus heutiger Sicht gar nicht anders als ein Tag der Befreiung angesehen werden.

Damit „Ewiggestrige“ ihren wachsenden Einfluss nicht weiter mehrten, müssten Perspektiven für Jugendliche gefunden werden, müsse der Dialog zwischen den Generationen in Gang kommen und müsse die Lebensqualität in der Stadt steigen, so Rüdiger Eisenbrand. Und wer in die rechte Ecke abzurutschen drohe, dem solle die Hand gereicht und die Chance zur Umkehr gegeben werden.