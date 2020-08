Tanzabende vor großem Weimarer Sommerball

Im Ambiente des Neogotik-Saales in der Schubertstraße finden am 16. August zwei Tanzabende statt, die auf den großen Sommerball einstimmen sollen.

Zur Vorbereitung des Sommerballes „Tanz trotz(t) Corona“ am 30. August auf dem Weimarer Markt bietet die Thüringer Tanz-Akademie am Sonntag, dem 16. August, zwei Übungsabende an. Im Zentrum stehen ab 17 und 19 Uhr im Spiegelsaal der Kultur-Kirche in der Schubertstraße romantische Gesellschaftstanzrunden.

Beim Sommerball – in Kooperation mit der Stadt Weimar und unterstützt von der Sparkasse Mittelthüringen – spielt am 30. August von 16 bis 19 Uhr das Moonlight Orchestra auf dem Markt auf. Der gastronomisch umrahmte Open Air Ball findet auf einem Tanzboden von 500 Quadratmetern statt. Zur Einhaltung der Hygieneauflagen ist die Anzahl der Gäste zum Tanzabend und Sommerball begrenzt. Ratsam sei daher eine Reservierung unter kontakt@thüringer-tanz-akademie.de oder Telefon 03643/777 377.