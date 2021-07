Taubach feiert Ortsjubiläum nach

Taubach. Mit einem Festwochenende würdigte Weimars Ortsteil Taubach seine Ersterwähnung vor nunmehr 901 Jahren.

Das Papier, auf dem der Ort Taubach erstmals als „Thovbeche“ Erwähnung fand, ist geduldig. Beschrieben wurde es als Schenkungsurkunde bereits im Jahr 1120. Nun schlummert es im Dresdner Staatsarchiv.

Auf eine Geduldsprobe wurden auch die Taubacher selbst gestellt. Ein ganzes Jahr lang schoben sie die Feierlichkeiten zum 900-jährigen Ortsjubiläum vor sich her, ohne dass die Corona-Einschränkungen irgend eine Form von Festen zuließ. Als nun die Inzidenzwerte spürbar gesunken und die meisten behördlichen Bremsen gelockert waren, entschloss sich der Ortsteil kurzfristig, die Feier jetzt nachzuholen. Schließlich ist nicht absehbar, ob sich das Fenster, da Gemeinschaft wieder möglich ist, in Zukunft wegen neuer Infektionswellen wieder schließen muss.

So stampften die Taubacher binnen fünf Wochen ein ganzes Festwochenende aus dem Boden. Ein Teil der Vorarbeit war freilich schon im Vorjahr geleistet. Eins zu eins ließen sich die Pläne jedoch nicht übernehmen. Schließlich feierten die Taubacher nun wesentlich kompakter als ursprünglich vorgesehen. Aus zwei Festwochenenden wurde eines. Und auf den Umzug verzichteten die Organisatoren ganz.

Von einem kleinem Fest konnte auf dem Kirchplatz dennoch keine Rede sein. Die Feuerwehr präsentierte sich am Samstagnachmittag bei einer Schauübung und lud die Jüngsten zum Ziel-Kübelspritzen ein. Eine Hüpfburg war aufgebaut, ebenso eine Mal- und Bastelstraße. Ein Softeis-Wagen lockte. Der Feuerwehrverein legte am Rost auf. Ein Flohmarkt lud zum Stöbern und Kaufen. Und die Kirche stand für Besucher der neuen Ausstellung „Bilder von und aus Taubach“ offen. Sie zeigt alte und neue Gemälde mit Taubacher Ansichten von Taubacher und auswärtigen Künstlern.

Darüber hinaus bekamen alle Taubacher Vereine und Institutionen Gelegenheit, sich den Festgästen vorzustellen: die Feuerwehr und ihr Feuerwehrverein, der Gemeindekirchenrat, der Angelverein „Mittleres Ilmtal“, der Kirmesverein, der Seniorenverein „Taubach aktiv“, der Kleingartenverein, die Frauensportgruppe, die Jagdgenossenschaft und nicht zuletzt der Frauen-, der Männer- und der Posaunenchor.

Am Abend erfüllte sich der Ort den Wunsch, auf den Ilmwiesen ein Feuerwerk zu entfachen. Am Sonntag stieg zudem noch ein zünftiger Frühschoppen mit Musik. Wer zum Fest das passende Erinnerungsstück suchte wurde ebenso fündig. Als Jubiläumssouvenirs boten die Taubacher gegen eine Spende zwei Hefte der Reihe „Leben in Taubach“ an – zum mit Geschichte und Geschichten, zum anderen mit Rezepten aus Taubacher Küchen, überdies Jubiläumsplaketten zum Anstecken und grüne 900-Jahr-Shirts.