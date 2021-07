Taubach holt Ortsjubiläum jetzt nach

Taubach. Weimars Ortsteil Taubach steht am kommenden Wochenende ganz im Zeichen seiner Ersterwähnung vor 900 Jahren.

Corona forderte von den Taubachern ein Jahr Geduld. Jetzt entschlossen sie sich kurzfristig dazu, die 2020 ausgefallenen Feierlichkeiten zur beurkundeten Ersterwähnung des Ortes vor 900 Jahren nachzuholen. Am kommenden Wochenende, 17. und 18. Juli, feiert Taubach mitten im Ort auf dem Kirchplatz Geburtstag.

Die Gäste erwartet am Samstag ab 14 Uhr ein buntes Festprogramm. Die Taubacher Vereine und Institutionen präsentieren sich und ihre Arbeit. So zeigt unter anderem die örtliche Freiwillige Feuerwehr ihr Können in einer Schauübung. Für die kleinen Besucher gibt es eine Mal- und Bastelstraße, auch eine Hüpfburg wird aufgebaut. Darüber hinaus öffnet sich die Kirche für die Ausstellung „Bilder von und aus Taubach“. Zum Abschluss gibt es dann am späten Abend einen leuchtenden Höhepunkt in den Ilmwiesen. Am Sonntag klingt das Festwochenende ab 10 Uhr bei einem traditionellen Frühschoppen aus. Ortsteilbürgermeister Thoralf Canis freut sich darauf, dass alle Gäste in gemütlicher Atmosphäre zusammenkommen und die Zeit in Taubach genießen können. Für das leibliche Wohl ist mit selbst gebackenem Kuchen, Bratwürsten und Brätel, Eis sowie Getränken gesorgt. Musikalisch wird das Wochenende von zwei DJs aus Taubach und einer Liveband zum Frühschoppen umrahmt.