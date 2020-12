Teich-Geländer in Utzberg fast fertig

In Utzberg ging ein langjähriger Wunsch der Einwohner und des Ortschaftsrates nun in Erfüllung.

Utzberg. Ein langjähriger Wunsch der Utzberger geht in diesen Tagen in Erfüllung: Ersatz für das marode Geländer um den Dorfteich.

Ein langjähriger Schandfleck wird beseitigt: Das neue Geländer am Utzberger Dorfteich ist fast fertiggestellt. Ein ortsansässiger Tischler bekam den Auftrag von der Landgemeinde Grammetal und fand in den letzten Wochen die Zeit zur Umsetzung. Er verwendete für das Geländer Eichenholz aus dem Gemeindeforst nördlich des Dorfes, um eine möglichst lange Haltbarkeit zu bieten.

Noch fehlt der Handlauf, für den der Handwerker noch Nachschub an Holz benötigt. Der rund 300 Quadratmeter große Teich ist an den nicht zugewachsenen Seiten von einem Geländer umgeben. Als das Dorf noch Ortsteil der Gemeinde Nohra war, schaffte es dieser Wunsch in keinem Jahr bis in den Haushalt.