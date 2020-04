Weimar. Ein Mann wollte in Weimar sein Haus auf Vordermann bringen, tränkte dazu einen Lappen in Leinöl, was wiederum wenig später im Keller zu einer Verpuffung führte.

Teurer Frühjahrsputz in Weimar: Öliger Lappen verursacht Brand

Schaden in Höhe von 25.000 Euro - das ist die Bilanz eines Wohnhausbrandes am Samstagabend in Eheringsdorf. Berufsfeuerwehr Weimar und die Freiwillige Feuerwehr Weimar-Ehringsdorf wurden gegen 18.50 Uhr in die Arno-Holz-Straße gerufen. Dort drang dichter Rauch aus dem Reihenhaus. Die Einsatzkräfte konnten den Brandherd im Keller lokalisieren und löschen. Damit der Rauch abziehen konnte, mussten die Kameraden die oberen Scheiben mit einer Axt über die Drehleiter eingeschlagen.

Kurz vor dem Brandausbruch soll es im Kellerbereich zu einer Verpuffung gekommen sein. Ursache war wohl ein in Öl getränkter Lappen, der beim Ausdünsten Gase freisetze. Es kam zu einer Verpuffung, aus der sich das Feuer entwickelte. Die Polizei Weimar und die Kriminalpolizei haben die Ermittlungen übernommen. Das Wohnhaus und das angrenzende Wohnhaus sind auf Weiteres nicht bewohnbar. Verletzt wurden bei dem Feuer niemand.

Öliger Putzlappen löst Wohnhausbrand in Weimar aus Ein Wohnhaus hat Freitagabend in Weimar gebrannt. Foto: Stefan Eberhardt

