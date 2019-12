Tierfutter vom Erlös des Kuchenbasars in Bad Berka

Über eine 200-Euro-Spende durfte sich am Freitag der Tierschutzverein Weimar freuen: Die Klasse 7/4 des Marie-Curie-Gymnasiums Bad Berka hatte die Vereinsvorsitzende Martina Theermann und Kassenwartin Angela Jauß eingeladen, um den Erlös eines Kuchenbasars zu übergeben – nicht als symbolischen Scheck übrigens, sondern in bar.

Frida Leitner heißt die Schülerin, von der die Idee stammt. Ihr fielen bei Streifzügen durch die Natur die Futterstellen auf, an denen der Tierschutzverein herrenlose Katzen mit Trocken- und Feuchtnahrung versorgt – allein in Bad Berka gibt es drei davon. Frida, zu deren Familie auch eine Katze gehört, wollte die Ehrenamtler unterstützen. Sie brachte im Herbst die Idee eines Kuchenbasars in ihre Klasse mit und begeisterte alle zum Mitmachen.

Am 11. November war es soweit: Ein großer Verkaufstisch mit rund 20 Sorten Selbstgebackenem stand in der großen Pause sowie in der Mittagspause im Foyer des Gymnasiums. Auch die benötigten Utensilien wie Servietten oder Alufolie hatten die Jugendlichen von daheim mitgebracht. Je nach Größe kosteten Kuchen und Muffins zwischen 50 Cent und einem Euro pro Stück. Nur ein kleiner Rest blieb übrig, den die Schüler der 7/4 unter sich aufteilten.

Die 200 Euro aus Bad Berka werden vor allem in Futter für die knapp 350 Tiere fließen, die der Verein in Weimar und dem Landkreis betreut. Auch Behandlungskosten für kranke Vierbeiner übernimmt er – sowie das Kastrieren der Katzen, um die unerwünschte Vermehrung zu verhindern.