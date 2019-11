In der Weimarer Volkshochschule am Graben gibt Uwe Beck am 21. November Tipps für professionelle Spendenwerbung.

Tipps für strategische Spendenwerbung

Gute Ideen für ein Projekt, aber kein Geld? Ein Vortrag von Ralf-Uwe Beck an der Volkshochschule Weimar könnte Abhilfe schaffen. Der Sprecher der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland, selbst seit 25 Jahren in Vereinen wie „Mehr Demokratie“ aktiv, berichtet über strategische Spendenwerbung. Drei Projekte werden dabei am Donnerstag vorgestellt. Gemeinsam werden anschließend die Situationen analysiert und die Möglichkeiten der Finanzierung erkundet. Am Ende sollen klar werden, was für professionelles Fundraising wichtig und zu beachten ist. Dazu gibt Ralf-Uwe Beck konkrete Anregungen.

Donnerstag, 21. November, 9 Uhr bis 15 Uhr; Volkshochschule, Graben 6, Raum 304; Unkosten: 35 Euro