Tonndorfer Talschule feiert ihr Dankesfest

So sieht die Freie Talschule Tonndorf von der Straßenseite her aus. Der Unterricht in dem alten Haus läuft seit knapp zwei Wochen.

Tonndorf. Auch Neugierige aus der Region können das Projekt in der Tonndorfer Kirchstraße am Samstag kennenlernen.

Mit einem „Willkommens- und Dankesfest“ feiert der Talvolk-Verein am Samstag, 2. Oktober, in Tonndorf den geglückten Start seines bisher größten Projekts: Die Freie Talschule hat ihre ersten drei Unterrichtswochen absolviert. Nicht nur die 20 Erst- bis Drittklässler, ihre Familien sowie alle Unterstützer der Schulgründung sind dazu eingeladen, sondern es soll auch ein Tag sein, an dem alle Neugierigen aus Tonndorf und Umgebung das umgebaute Untergeschoss des Gebäudes in der Kirchstraße 20 kennenlernen können. Von 14 bis gegen 18 Uhr wollen die Verantwortlichen mit ihren Gästen bei Kaffee, Kuchen und Musik feiern.

Das alte Haus direkt neben der Kirche St. Peter und Paul war das ursprüngliche Quartier der Dorfschule, die allerdings schon vor vielen Jahrzehnten einen moderneren Standort bekam. Als dort schließlich der Tonndorfer Unterrichtsbetrieb 1981 endete, war die einstige Schule längst zum Wohnhaus umgebaut. Der Talvolk-Verein will hier künftig rund 50 Kinder und Jugendliche unterbringen und die Talschule mit zusätzlichen Standorten auf bis zu 100 Mädchen und Jungen erweitern, mit dem pädagogischen Modell der Gemeinschaftsschule von der 1. bis zur 10. Klasse.

