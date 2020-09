Tragischer Tod auf vermeintlichem Rechtsrockkonzert im Weimarer Land

Tiefengrupen. Dramatischer Abend in Tiefengruben im Weimarer Land: Bei einer privaten Feier ist am Samstagabend ein Mann verstorben.

Bei einer privaten Feier ist am Samstag in Tiefengruben im Weimarer Land ein Mann ums Leben gekommen. Im Ort sorgte das für Aufsehen, weil Spekulationen darüber ins Kraut schossen, dass es sich bei der Veranstaltung um ein nicht angemeldetes Rechtsrockkonzert oder zumindest einer Feier von Personen der rechtsextremen Szene handeln sollte. Ein Sprecher der Landespolizeiinspektion Jena sagte am Montag auf Anfrage dieser Zeitung: „Das es sich hier um ein Rechtsrockkonzert gehandelt hat, kann ich nicht bestätigen.“