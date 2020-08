Ein wenig Hoffnung in dunkler Zeit geben Trauerbegleiterinnen im monatlichen Trauercafé.

Weimar. Ausgebildete Trauerbegleiterinnen stehen Trauernden im Trauercafé in der Begegnungsstätte „am Weimarhallenpark“, Schwanseestraße 1, zu Seite.

Trauercafé des Hospizdienstes

Das Trauercafé des ambulanten Hospizdienstes twsd … lädt am Mittwoch, 5. August, zur monatlichen Begegnung Trauernder ein. Damit sich die Abstands- und Hygienevorschriften umsetzen lassen, wird das Trauercafé in der Begegnungsstätte an der Schwanseestraße 1 zweimal stattfinden (14 bis 15.30 Uhr und 16 bis 17.30 Uhr). Ausgebildete Trauerbegleiterinnen stehen Betroffenen zur Seite. Um Anmeldung wird gebeten.

Anmeldung unter Tel. 03643 853663