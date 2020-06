Weimar. Ambulanter Hospizdienst begleitet Trauernde in Weimar

Trauercafé in zwei Gruppen

Zum monatlichen offenen Trauercafé hat für Mittwoch, 1. Juli, der ambulante Hospizdienst des Trägerwerkes Soziale Dienste in seine Weimarer Begegnungsstätte in der Schwanseestraße 1 eingeladen. Menschen, die im Angehörigen- oder Freundeskreis einen Verlust erlitten haben, stehen dort ausgebildete Trauerbegleiterinnen zur Seite. Sie bieten Betroffenen sowohl die Möglichkeit des stillen Dabeiseins als auch des Austausches mit anderen Trauernden. Damit sich die derzeit geltenden Abstands- und Hygienevorschriften umsetzen lassen, wird die Begegnung in zwei Gruppen angeboten: von 14 bis 15.30 Uhr sowie von 16 bis 17.30 Uhr.

Um kurzfristige telefonische Anmeldung unter 03643/853663 wird gebeten.

