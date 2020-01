Trödelmarkt in ADAC-Halle

Trödelmärkte laden zum Schauen, Stöbern und zum Kaufen ein – am Samstag auch in Nohra.

Nohra. Freunde von Flohmärkten sind am kommenden Samstag im UNO-Gewerbegebiet an der richtigen Adresse.

Erneut richtet die Naumburger Agentur Lampert im UNO-Gewerbegebiet von Nohra einen Antik- und Trödelmarkt aus. Schauplatz hierfür ist am kommenden Samstag, 1. Februar, bereits zum fünften Mal die Veranstaltungshalle des ADAC-Fahrsicherheitszentrums in der Gebreitestraße. Von 9 bis 16 Uhr sind dort Trödel, Sammlerware und andere seltene oder nützliche gebrauchte Gegenstände zu haben. Der Eintritt kostet 2 Euro pro Person. Der nächste Lampert-Markt in der Region wartet am 8. Februar bei Globus in Isserstedt.