Troistedt. Mit großem Vorsprung gewann Ilka Poschner die Ortschaftsbürgermeisterwahl. Sie hat Erfahrung in Kommunalpolitik.

Troistedts neue Ortchefin will das Dorfleben wieder in Gang bringen

Vor allem Bescheidenheit und Pragmatismus: Das sind die Eigenschaften, mit denen Ilka Poschner ihre neue Aufgabe angehen will. Die 43-Jährige bekam am Sonntag bei der Ortschaftsbürgermeister-Wahl in Troistedt unter drei Bewerbern auf Anhieb die absolute Mehrheit und wird damit Nachfolgerin von Andreas Nickel. Dieser gratulierte bereits zum Sieg, allerdings muss der Wahlausschuss noch das offizielle Endergebnis verkünden – und Ilka Poschner die Annahme der Wahl.