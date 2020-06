Trompetenklang zur Eröffnung

Die Tiefurter Montagsmusiken eröffnen am 8. Juni ihre neue musikalische Saison, – durch Corona bedingt verspätet und mit neuem Konzept. Die ursprünglich 23 Konzerte können zwar nicht wie geplant stattfinden, aber in Tiefurt soll wieder klassische Musik erklingen. „Wir machen das Beste aus der Situation“, verspricht die künstlerische Leiterin, Katharina Lenke. „Zunächst verlegen wir alle Konzerte ins Freie und minimieren so das Risiko für unsere Besucher und Künstler und können außerdem mehr Menschen Zugang zum Konzert gewähren“. Regenvarianten seien zunächst nicht vorgesehen, bei schlechtem Wetter entfalle das Konzert. Dafür werde der Spielplan bewusst flexibel gehalten, um mit Verschiebungen reagieren zu können. „Natürlich ist es schade um die gesamte organisatorische Arbeit, die in die Planung gesteckt wurde. Aber es hat auch Vorteile, dass es jetzt Lücken im Plan gibt, weil zum Beispiel Chorkonzerte nicht stattfinden können.“ Am wichtigsten sei es für die Organisatoren, den Musikern endlich wieder eine Bühne bieten zu können. Denn für viele Musiker und Künstler sei die Situation doppelt belastend, – finanziell, aber auch seelisch, weil die aktuellen Einschränkungen für viele quasi ein Berufsverbot bedeuten. Alle Hygiene-Auflagen werden umgesetzt und bewusst der Freiluftfaktor genutzt, der das Ansteckungsrisiko maßgeblich senke. Die Platzkapazität ist begrenzt, aber 80 Besucher sollten nach Angaben Lenkes im Kirchhof Platz finden. Am 8. Juni eröffnet das von Uwe Komischke geleitete 10-köpfige Trompetenensemble der Liszt-Hochschule Weimar die Konzertreihe. Der Eintritt ist frei, Spenden für die Musiker werden dringend erbeten.