„Umsonst und in Eigenleistung“

Krautheim. In Eigenleistung saniert der Dorf- und Heimatverein Krautheim-Haindorf das Freilichtbühnengelände. Am Samstag wurde der Bühnenboden gepflastert.

Wenn zum Arbeitseinsatz gerufen wird, sind die Mitglieder des Dorf- und Heimatvereins Krautheim-Haindorf zur Stelle. Das war im Juli beim Pflastern des Vorplatzes an der Freilichtbühne so und auch nicht anders, als am Samstag der Boden der Bühne grundhaft erneuert wurde. Damit misst die Fläche, die bislang in Eigenleistung und sehr fachmännisch gepflastert wurde, stattliche 1800 Quadratmeter.