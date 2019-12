Umsonstladen „Schenke“ hat neuen Sitz gefunden

Dort, wo bis vor 15 Jahren bei der Feuerwehr regelmäßig der Kaffee kalt wurde, ist wieder Leben eingezogen: Der Umsonstladen „Schenke“ nutzt seit Kurzem die früheren Aufenthaltsräume in der ehemaligen Feuerwache in der Erfurter Straße als neues Domizil.

Mehr als ein Jahr war der Umsonstladen quasi ohne Obdach, nachdem er sein erstes Quartier – eine Garage an der Bauhausstraße 3 – im Zuge einer Haussanierung hatte räumen müssen. Doch in dieser Zeit blieb der knapp 20-köpfige Verein nicht untätig: Nach „unzähligen Telefonaten“ hat Vereinsvize Stefan Doose nicht nur bei der Weimarer Tafel in der Georg-Haar-Straße ein Interimsquartier für die Gebrauchtwaren gefunden. Je zweimal war der Umsonstladen das Jahr über auch beim Flohmarkt am E-Werk und mit einem Stand in der Schillerstraße präsent, um zu signalisieren: Uns gibt’s noch.

Parallel wurde der Kontakt zum Hausprojekt „Alte Feuerwache“ geknüpft und das jetzige, rund 140 Quadratmeter messende Domizil angemietet. „Wir haben die Räumlichkeiten zwar vorerst nur für ein Jahr, weil dieser Gebäudeteil dann abgerissen wird“, sagt Stefan Doose. Doch die Zusammenarbeit soll eine langfristige sein. Sobald die frühere Wagenremise umgebaut ist, möchte der Verein Umsonstladen dort dauerhaft Unterschlupf finden.

Kommenden Sonntag, wenn auf dem Gelände der „Alten Feuerwache“ ohnehin ein kleiner Adventsmarkt stattfindet, will sich der Verein zum ersten Mal am neuen Ort vorstellen. Bis dahin sollen die zuletzt verbarrikadierten Fensterhöhlen wieder richtige Fenster bekommen und auch der Stromanschluss stehen.

Jede Menge Müll und Unrat haben die Vereinsmitglieder bereits aus den Räumen geschafft, in denen vor der Inbetriebnahme des Gefahrenschutzzentrums die Floriansjünger kochten und ihre Mahlzeiten einnahmen. Auch die Fassade erhielt schon einen weißen Anstrich und soll weiter verschönert werden.

Inzwischen sind zudem die alten Einbauschränke und etliche Garderobenständer gut mit Dingen bestückt, die zwar zumeist gebraucht, aber viel zu schade zum Wegwerfen sind und noch gute Dienste leisten können: Kleidung, Haushaltsartikel, Elektrogeräte, Kleinmöbel, Spielzeug, Bücher. Anliegen des Vereins war und ist es, solche Güter – sofern sie in respektablem Zustand sind – entgegenzunehmen und an diejenigen weiterzugeben, die sie brauchen. Ohne Entgelt, aber gern gegen Spenden. Denn natürlich sollten wenigstens die Sachkosten wie Miete und Strom davon bestritten werden können. Derzeit bemüht sich der Verein auch um die Anerkennung der Gemeinnützigkeit, damit sich ihm weitere Türen in Richtung Förderung öffnen.

Nutzen kann das Angebot der „Schenke“ jeder – unabhängig vom Geldbeutel. Niemand muss eine Bedürftigkeit nachweisen, niemand soll durch den Preis eines Produkts ausgeschlossen werden. Genauso ist künftig jeder willkommen, der sich zum Plausch bei Gratis-Kaffee und -Kuchen in einem mit gemütlichen Sitzmöbeln ausgestatteten Raum niederlassen will.

Überhaupt plant der Verein noch Zusatzangebote: In der einstigen Küche, erzählt Stefan Doose, wollen Nähbegeisterte nicht nur eine Nähstube einrichten, um das eine oder andere textile Stück zu ändern oder aufzupeppen. Entstehen soll auch eine Art Upcycling-Werkstatt, in der aus scheinbar nutzlosen Stoffen neuwertige Produkte entstehen. Denn auch das dient dem Anliegen, Ressourcen und Transportkosten zu sparen und auf diese Weise einen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten. Von Januar an wird die Schenke jeweils sonntags von 14 bis 18 Uhr geöffnet sein. In dieser Zeit können dann Dinge sowohl abgegeben als auch mitgenommen werden. Als Geschenk, aber gern auch gegen eine kleine Spende.

Sonntag, 15. Dezember, 12 bis 18 Uhr; Erfurter Straße 37