Unbekannte graben sich Weg frei: Einbruch und Sachbeschädigung in Apolda

Apolda. Täter sind in Apolda in einen leerstehenden Rohbau eingebrochen. Dort entleerten sie u.a. einen Feuerlöscher.

Im Zeitraum vom 13.Mai bis 16.Mai ist in einen leerstehenden Rohbau in der Stegmannstraße in Apolda eingebrochen wurden. Die Täter stahlen dort einen Akkuschrauber mit Bitsatz.

Zuvor verschafften sie sich Zutritt zu dem Gebäude, indem Sie die Steine unterhalb einer Nebentür beseitigten und sich unter der Tür hindurchzwängten. Im Inneren entleerten Sie einen Feuerlöscher und besprühten laut Polizei die Wände mit Farbspray.

Die Täter konnten noch nicht gestellt werden.

Zeugen sollen sich unter der Telefonnummer 03644/5410 bei der Polizei melden.

