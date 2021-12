Unbekannte mit Messer überfallen Jugendlichen in Weimar

Weimar. So beschreibt die Polizei die beiden Täter.

Bereits am Freitag, dem 19. November, nahmen zwei Unbekannte einem 16-Jährigen das Handy ab. Gegen 17.30 Uhr wurde der junge Mann in der Asbachstraße, Höhe der Hausnummer 12, laut Polizei von zwei Männern in einen Hauseingang gedrängt. Sie forderten die Herausgabe des Mobiltelefons, sowie der Kopfhörer, welche der 16-Jährige noch bei sich trug.

Da der junge Mann der Aufforderung nicht unverzüglich nachkam, zückte einer der unbekannten Männer ein Klappmesser mit schwarzem Griff und bedrohte den Jungen. Daraufhin händigte der 16-Jährige die geforderten Sachen aus. Die beiden Täter entfernten sich schließlich mit ihrer Beute in Richtung Atrium.

TLZ-Newsletter für Weimar Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Unbekannten konnten wie folgt beschrieben werden:

Der erste Täter war circa 1,80 m groß, von kräftigerer Statur, trug eine schwarze "Northface"-Jacke, eine rote Adidas-Jogginghose mit weißen Streifen und weiße Nike-Schuhe der Marke "Air Force One". Markant waren seine braunen Augen und seine buschigen, schwarzen Augenbrauen.

Der zweite handelnde Täter, welcher auch das Messer bei sich trug, wurde beschrieben mit: etwa 1,87 m Körpergröße, dünne Gestalt, gezupfte Augenbrauen, aber dafür Bartstoppeln im Gesicht. Ebenfalls war der Mann mit einer "Northface"-Winterjacke bekleidet und trug zudem eine dunkelblaue Jeans mit Löchern auf Kniehöhe, weiße Adidas -Tennissocken und ebenso weiße Nike-Schuhe der Marke "Air Force One".

Beide Täter trugen während der Tat eine blaue OP-Maske.

Die Polizei fragt: Gibt es Zeugen zu dem Vorfall? Sind die beschriebenen Personen bekannt und können Angaben zu deren Aufenthalt oder Identität gemacht werden?

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Weimar unter 03643-8820 oder per Mail an: KPS.Weimar@polizei.thueringen.de

Weitere Meldungen der Polizei für Thüringen