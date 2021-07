Unfall in Apolda: 44-Jähriger übersieht vorfahrtsberechtigte Frau

Apolda In Apolda sind an einer Kreuzung zwei Autos miteinander kollidiert. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in vierstelliger Höhe.

In der Jenaer Straße/Ecke Gerichtsweg in Apolda ist es am Donnerstag gegen 15.20 Uhr zu einem Vorfahrtsunfall gekommen. Wie die Polizei mitteilte, befuhr ein 44-jähriger Mann mit seinem Auto die Jenaer Straße vom "Hotel am Schloss" kommend, mit der Absicht, an der Einmündung Planstraße/Gerichtsweg weiterhin geradeaus zu fahren.

Hierbei übersah er die vorfahrtsberechtigte 58-jährige Autofahrerin, welche von der Planstraße kam und in den Gerichtsweg wollte. Es kam zum Zusammenstoß. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 3.500 Euro. Verletzt wurde zum Glück niemand.

