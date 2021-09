Unfall mit Traktor im Weimarer Land

Eine Frau musste mit einen Schock ins Krankenhaus gebracht werden.

Am Donnerstag kam es gegen 8.40 Uhr laut Polizei zwischen Flurstedt und Nauendorf zu einem Unfall. Eine 41 Jahre alte Frau mit einem Ford Ka fuhr auf der Landstraße hinter einem Traktor samt Anhänger. Der 22 Jahre alte Fahrer wollte nach rechts auf ein Feld abbiegen. Dafür musste er allerdings zunächst aufgrund der Länge seines Gespannes ein wenig nach links ausholen, was er auch rechtzeitig mit links gesetztem Blinker ankündigte. Während des Manöver überholte jedoch gleichzeitig ein Ford-Fahrers. Der Anhänger der Zugmaschine scherte dabei so weit nach links, dass der Pkw mit ihm zusammenstieß. Ein höherer Schaden von ca. 3000 Euro entstand vor allem am Pkw. Der Schaden am Anhänger ist gering. Mit einem Schock wurde die Unglücksverursacherin ins Robert-Koch-Krankenhaus gebracht. Ansonsten blieb sie glücklich unverletzt.

