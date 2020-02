Uniklinikum Jena übernimmt Praxis in Weimar

Nach den drei großen Krankenhäusern aus der Region ist künftig auch das Universitätsklinikum Jena (UKJ) Träger einer medizinischen Betreuung in Weimar. Bisher sind in diesem Bereich neben selbstständigen Medizinern auch bereits eine Tochter des Sophien- und Hufeland-Klinikums Weimar sowie die Helios Klinik Blankenhain und die Zentralklinik Bad Berka tätig. Sie alle haben in Weimar eines oder mehrere Medizinische Zentren aufgebaut.

Jetzt übernimmt das Zentrum für Ambulante Medizin (ZAM) des Universitätsklinikums Jena eine dreiviertel Stelle einer in Weimar bereits bestehenden Praxis für Kinder- und Jugendpsychiatrie und führt diese an einer anderen Adresse fort. Unabhängig davon geht die Arbeit in der Bestandspraxis entsprechend mit einer Viertelstelle weiter, sodass sich an der Versorgungssituation in der Kinder- und Jugendpsychiatrie in der Stadt nichts ändert – weder im guten noch im schlechten Sinne. Das erläuterte auf Anfrage unserer Zeitung Veit Malolepsy, Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) Thüringen.

Die KV hatte den Vertragsarztsitz in Weimar im Vorjahr ausgeschrieben und darauf lediglich eine Bewerbung erhalten. Der Sitz wurde dem ZAM zum 1. Januar 2020 von einem von der KV unabhängigen Zulassungsausschuss zugesprochen. Das Zentrum hat seither drei Monate Zeit, um die Praxis einzurichten, so Veit Malolepsy weiter.

Die Einrichtung für Kinder- und Jugendpsychiatrie soll am 1. April eröffnet werden – und zwar im Ärztehaus in der Carl-August-Allee 14, bestätigte auf Nachfrage Annett Lott, Sprecherin des Universitätsklinikums Jena. Zum Hintergrund für die Übernahme erläuterte sie unserer Zeitung: „Zum einen gelingt es, die hohen universitären Behandlungsstandards der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie am UKJ nun auch im ambulanten Bereich in Weimar zu etablieren. Zum anderen optimieren wir durch die Vernetzung von ambulanter und stationärer Versorgung die Behandlungsqualität für die Kinder und Jugendlichen, indem wir zum Beispiel therapeutische Synergieeffekte erreichen sowie unnötige Wartezeiten und Doppeluntersuchungen vermeiden.“

In der Praxis sollen ein Arzt und drei Mitarbeiter tätig werden, ergänzte Annett Lott. Dementsprechend wurden Stellen für einen Psychologen beziehungsweise Kinder- und Jugendpsychotherapeuten sowie einen Ergotherapeuten und einen Arzthelfer ausgeschrieben. Sie alle sind auf 30 Wochenstunden begrenzt.

Das Zentrum für Ambulante Medizin verfügt aktuell über insgesamt acht Standorte, fünf davon in Jena. Außerhalb der Stadt betreibt es darüber hinaus nach Angaben der Sprecherin Einrichtungen in Kahla, Eisenberg und Eisenach.