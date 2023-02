Universitätsbibliothek der Bauhaus-Uni Weimar verzeichnet steigende Nutzerzahlen

Weimar. Das Vor-Pandemie-Niveau wurde aber nicht erreicht. Auch weil digitale Inhalte der Universitätsbibliothek in Weimar mehr genutzt werden würden.

Im Vergleich zu den stärker von der Corona-Pandemie geprägten Jahren sind die Nutzungszahlen der Universitätsbibliothek im vergangenen Jahr wieder angestiegen. Das teilt eine Sprecherin der Bauhaus-Universität in Weimar mit. Verzeichnete die Einrichtung im Jahr 2020 insgesamt 92.243 Nutzerinnen und Nutzer, lag die Zahl im vergangen Jahr bei 112.095. Zum Vergleich: In Vor-Corona-Zeiten lag die Anzahl der jährlichen Nutzer – wie beispielsweise in 2019 – bei 201.844, habe sich mit Pandemiebeginn also mehr als halbiert. Aus Sicht des Bibliotheksdirektors Frank Simon-Ritz spiegele sich in diesen Zahlen wider, dass die Bibliothek in den drei von der Corona-Pandemie geprägten Jahren nur mit Einschränkungen für Nutzer zugänglich war.

Die gestiegenen Besuchszahlen schlagen sich indes nicht in steigenden Ausleihzahlen nieder. So sei die Zahl der Entleihungen aus dem physischen Bestand 2022 gegenüber dem Vorjahr erneut gesunken – von 98.323 auf 86.499. Das zeige, dass Corona auch die Bedeutung des Digitalen noch deutlicher hervortreten ließ. Die digitalen Angebote seien daher weiter ausgebaut worden und werden auf hohem Niveau genutzt: Auch 2022 waren über 50.000 Vollanzeigen von Artikeln aus elektronischen Zeitschriften und über 40.000 Vollanzeigen von digitalen Einzeldokumenten, in der Regel aus E-Books, zu verzeichnen.

Bei der Einwerbung von Fördermitteln sei die Universitätsbibliothek im vergangenen Jahr erfolgreich gewesen: Im Hinblick auf die Jahre 2023 bis 2025 sei es gelungen, erneut zusätzliche Mittel der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) zur Unterstützung des Open-Access-Publizierens an der Bauhaus-Universität einzuwerben. Insgesamt belaufe sich diese Förderung auf 124.000 Euro.

Zur erweiterten Präsenznutzung gehörte 2022, dass Führungen und Schulungen wieder vor Ort stattfinden konnten. Allein in der Studieneinführungswoche hätten rund 370 Erstsemester-Studierende an Bibliotheksführungen teilgenommen, etwa 350 besuchten die Einführungsveranstaltung der UB im Audimax. Und auch Veranstaltungen und Ausstellungen waren wieder möglich, beispielsweise die Lange Nacht des wissenschaftlichen Schreibens und die Lange Nacht der Wissenschaften.

Als erste größere Ausstellung konnte nach einjähriger Pause von Oktober bis zum Jahresende die Fotoausstellung des Dezernats Internationale Beziehungen mit Fotos von Studierenden unter dem Motto „Open Horizons“ gezeigt werden. Auch in 2023 stehen wieder Veranstaltungen und Ausstellungen auf dem Programm.