Die kläglichen Reste der Wertstofftonne an der Teichgasse lagen noch am Mittag neben dem Straßenrestaurant.

Vandalismus in der Altstadt

In der Altstadt von Weimar sind in der Nacht zum Mittwoch mehrere Sachbeschädigungen verübt worden. In der Teichgasse wurde eine Papiertonne durch einen Brand zerstört. Am Graben wurde ein Fenster eines Einfamilienhauses mit einem Stein eingeworfen.

Die Polizei Weimar bittet um Hinweise zum Tatgeschehen oder möglichen Tätern unter 03643 8820 oder pi.weimar@polizei.thueringen.de.

