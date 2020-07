Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Dreiµ Corona-Fälle weniger in der Stadt Weimar

Minus vier in Weimar, plus eins im Weimarer Land, plus eins am Abend in Weimar: So gegenläufig waren am Freitag die Meldungen der Gesundheitsämter aus Stadt und Kreis. In Weimar sank die Zahl der aktuell Erkrankten um vier Personen, bevor abends ein Fall hinzu kam. Damit sind in der Stadt neun Menschen nachweislich mit dem Sars-Cov-2-Virus infiziert. Der Covid-19-Patient im Klinikum konnte entlassen werden.

Eine Neuinfektion im Kreis

Der Kreis Weimarer Land verzeichnete eine Neuinfektion bei einer Frau. Die Zahl der akut Kranken stieg damit auf drei. Seit Pandemiebeginn sind es im Weimarer Land 78 und in Weimar 90 Personen. Die Quarantänefälle gingen vor dem Wochenende in der Stadt um 29 auf 122 zurück. Im Weimarer Land befinden sich noch 13 Menschen in Quarantäne und zehn Reiserückkehrer in häuslicher Absonderung.

Stadt Weimar will Kontrollen verstärken

Mit Inkrafttreten der neuen Corona-Verfügung der Stadt Weimar hat diese ihre Kontrollen ausgedehnt und dabei Probleme festgestellt. Während sich Personal und Kunden im Nahkauf Legefeld an die Maskenpflicht hielten, habe es bei Kaufland mehrere Verstöße gegeben. Kunden hätten sich Hinweisen des Personals auf die Masken verweigert. Die Stadtverwaltung will die Kontrollen nun verstärken.