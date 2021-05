Beate Debus aus Dermbach (rechts) stellt mit Galeristin Elke Gatz-Hengst unter dem Titel „Parallelitäten oder Rhythmen der Form" in der Weimarer Galerie Profil aus.

Virtueller Rundgang in Weimar

Weimar. Zu einem virtuellen Rundgang durch die Ausstellung von Beate Debus lädt die Galerie Profil ein.

Der virtuelle 360-Grad-Rundgang durch die Ausstellung von Beate Debus in der Galerie Profil ist jetzt freigeschaltet. Das teilte Galeristin Elke Gatz-Hengst mit. Unter der Überschrift „Parallelitäten oder Rhythmen der Form“ sind bis zum 27. Mai Skulptur und Zeichnung der in Dermbach in der Rhön lebenden und arbeitenden Künstlerin zu sehen.

www.galerie-profil.de