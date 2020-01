Volkshochschule Weimar: Schattenboxen und Bienen-Experiment

311 offene Kurse und 19 Projekte umfasst das Angebot der Volkshochschule (VHS) Weimar für das am 17. Februar beginnende Wintersemester. Zielstellung des Teams um VHS-Leiter Ulrich Dillmann ist es, von den geplanten 8175 Unterrichtsstunden in den Kursen sowie 1056 in den Projekten 80 bis 90 Prozent tatsächlich stattfinden zu lassen. Das Programmheft liegt seit einigen Tagen an diversen öffentlichen Orten der Stadt aus, Anmeldungen sind bereits möglich.

Am Donnerstag, 30. Januar, startet von 10 bis 15 Uhr eine Aktion am „LaRa“-Lastenrad im Flur direkt hinter dem Haupteingang, wo Mitarbeiter über das Semester informieren und für Fragen bereitstehen. Eine Woche später, am 6. Februar, folgt ab 17.30 Uhr der traditionelle Info-Abend, zu dem auch die allermeisten Dozenten vor Ort sind und für Fragen bereitstehen. In diesem Rahmen feiert auch die neue Kunstausstellung in den VHS-Fluren ihre Vernissage: „Voll der Osten – auch in Weimar“ heißt sie. In der ersten Etage sind Bilder des Berliner Fotografen Harald Hauswald aus den 80er-Jahren zu sehen, auf den anderen beiden Fluren können die älteren Weimarer zu Fotos von Claus Bach aus dem Weimarer Alltag vor, während und nach der Wende in Erinnerungen schwelgen. Die Klangkulisse zur Vernissage liefert der bekannte Weimarer Musiker Udo Hemmann.

Der Digitalisierung, so Ulrich Dillmann, werde im neuen Semester eine noch stärkere Rolle als bisher zukommen. „Es wird trotzdem immer Kurse vor Ort geben, aber die Zukunft liegt bei Angeboten, bei denen die Teilnehmer von unterwegs oder daheim am Rechner, Tablet oder Smartphone ihr Wissen erwerben. Beides lässt sich aber auch koppeln – als Testlauf dazu kommt jetzt ein Angebot mit dem Namen „BeeMOOC“ ins Programm. Das MOOC steht für „Massive Open Online Source“, es handelt sich um einen bundesweit offenen Kurs, den eine Initiative mehrerer Volkshochschulen gemeinsam organisiert. Thema ist die naturnahe Bienenhaltung. Die reine Online-Teilnahme ist kostenfrei, die VHS Weimar bietet aber begleitend dazu vier sogenannte MOOC-Bar-Termine in ihrer Küche an, an denen lokale Imkerei-Experten vor Ort sind und die Kursteilnehmer sich miteinander vernetzen. Dafür werden 30 Euro Gebühr fällig.

Erstmals seit längerem wieder hat die VHS wieder „Chinesisches Schattenboxen – Taijiquan“ im Portfolio. „In den 90er- und frühen 2000er-Jahren lief so was bei uns sehr gut“, erinnert sich Dillmann. Und ist froh, mit dem nach Weimar zurückgekehrten Frank Sieber jetzt wieder einen Kursleiter dafür zu haben.

Eine neue Projektmitarbeiterin hat die VHS mit Jahresbeginn für zwölf Monate fest eingestellt. Susanne von der Wense soll sich um ein schwieriges Thema kümmern: Menschen mit gering ausgeprägter Lese- und Schreibkompetenz, früher als „funktionale Analphabeten“ bezeichnet. Es gibt bisher einen Grundkurs und einen für Fortgeschrittene, „aber es ist schwierig, darüber hinaus an Menschen heranzukommen, die das brauchen können“, so Dillmann. „Von allein tauchen die hier nicht auf.“ Deshalb soll die Neue im Team mit Angeboten wie Lern- und Lese-Cafés vor Ort in den Stadtteilen die Schwellen senken.