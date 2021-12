Voller Erfolg für Impf-Aktion ohne Anmeldung in Weimarer Praxis

Weimar. Christian Hänse und sein Team schafften selbst gestecktes Ziel. Patienten nahmen als sehr augenzwinkerndes Präsent eine Flasche „Corona“-Bier mit.

So viele durchweg glückliche Patienten haben Christian Hänse und sein Team bisher noch nicht erlebt. Sie haben mit ihrer Wochenend-Aktion mit großem Erfolg den Beweis angetreten, das „Impfen ohne Termin“ auch in einer niedergelassenen Praxis wie seiner arbeitsmedizinischen in der Kantstraße funktioniert.

Schon weit vor der Öffnungszeit um 8 Uhr standen die ersten Patienten am Samstag und Sonntag vor der Tür. Danach gab es an beiden Tagen nur gegen 9 Uhr eine kleine Flaute, die am Samstag dafür sorgte, dass Zweifel aufkamen, ob das selbst gesteckte Ziel erreicht wird, mindestens 500 der 600 georderten Impfdosen zu verabreichen.

Sonntag am späten Nachmittag stand fest: Die Idee, in einer Praxis solch einen Marathon zu stemmen, ist aufgegangen. Rund 520 Impfdosen waren da bereits weg. Christian Hänse rechnete zu der Zeit damit, dass es am Ende rund 550 Impfdosen sein würden.

Freundlich begrüßt wurden die Patienten von seinem Sohn Martin Hänse, der extra aus Dresden angereist war. Professionell in der Event-Branche tätig, war er der richtige Mann vor der Tür: Er erklärte den Wartenden den Ablauf, nahm sie nach der Spritze wieder in Empfang. Sie konnten im Pavillon im Vorgarten unter einem Heizpilz sitzen, um eventuell auftretende Impfreaktionen abzuwarten. In der Hand hatten da (fast) alle eine Flasche „Corona“-Bier, die es als sehr augenzwinkerndes Präsent für die Geimpften gab.

Während die Termine in den Impfzentren wie in Weimar bis zum Jahresende ausgebucht sind, ging es in der Kantstraße relativ zügig: Bis auf Stoßzeiten, zu denen bis zu 20 Menschen bis zu 20 Minuten vor der Tür und weitere sieben zu Impfende im Wartezimmer ausharrten, waren die meisten Patienten binnen 25 Minuten mit dem kompletten Prozedere fertig.

Viele Patienten waren für einen Booster gekommen. Nur etwa fünf Prozent der Dosen nahmen Erstimpflinge in Empfang, sagte der Mediziner. Manche sagten ihren dritten Termin im Impfzentrum im Mon Ami ab. So eine Frau, die dort am 22. Dezember an der Reihe gewesen wäre.

Ihren Booster holten sich auch Antje und Taigo Gramann ab. „So ein Angebot am Wochenende ohne Anmeldung muss man wahrnehmen“, sagte Antje Gramann. Glücklich verließ auch eine der jüngsten Impflinge die Praxis: Patricia (15) aus Bad Berka wollte sich und andere unbedingt mit einem Vakzin vor dem Virus schützen und wurde von ihren Eltern unterstützt, die aber absolut keinen Termin bekommen haben. Sie schloss ihre Erstimpfung natürlich ohne „Corona“-Bier ab.